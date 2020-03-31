حكومة الوفاق تتحفظ على قرار الاتحاد الأوروبي بشأن مراقبة حظر توريد الأسلحة إلى ليبيا

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 31 مارس 2020, 10:41 مساء
وزير الخارجية بحكومة الوفاق، محمد الطاهر سيالة. (أرشيفية: الإنترنت).

أعلن وزير الخارجية بحكومة الوفاق، محمد الطاهر سيالة، في اتصال هاتفي مع سفير الاتحاد الأوروبي في ليبيا، اليوم الثلاثاء، تحفظ حكومة الوفاق واستيائها من عدم شمول قرار الاتحاد الأوروبي بخصوص إطلاق مهمة بحرية للمشاركة في تنفيذ القرار الأممي بحظر توريد الأسلحة إلى ليبيا، للرقابة على البر والجو.

وقال سيالة في بيان منشور على صفحة إدارة الإعلام الخارجي بوزارة الخارجية بموقع «فيسبوك»، إن تطبيق القرار بهذا الشكل يضعه «موضع اتهام بأن المستهدف بالرقابة هي حكومة الوفاق في إغفال وتجاهل تام لأي رقابة على عملية تسليح» قوات القيادة العامة.

اقرأ أيضا الاتحاد الأوروبي يطلق عملية بحرية لمراقبة حظر توريد الأسلحة إلى ليبيا

وأعلن الاتحاد الأوروبي في وقت سابق اليوم، إطلاق عملية عسكرية بحرية تسمى «إيريني»؛ لمراقبة تنفيذ قرار الأمم المتحدة بحظر توريد السلاح لليبيا، لافتًا إلى استخدامه الوسائل الجوية والأقمار الصناعية في تنفيذ العملية، إضافة إلى تفتيش السفن في أعالي البحار قبالة السواحل الليبية.

كما ستتولى عملية «إيريني» مهام إضافية مثل رصد وجمع المعلومات حول الصادرات غير الشرعية للنفط ومنتجاته المكررة من ليبيا، إضافة إلى تدريب خفر السواحل وحرس الحدود في ليبيا، وكذلك محاربة تهريب البشر، ولا يزال العمل جاريا لتحديد مساهمات الدول وقواعد الاشتباك والنظام التشغيلي للعملية.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

اليونان: رئيس الحكومة يدعو الوزراء والنواب لتقديم نصف رواتبهم لمكافحة فيروس ...
دولى
الهيئة الفرنسية للأدوية تحذر من «آثار جانبية خطيرة» لعلاجات «كوفيد-19»
دولى
«كارثة مميتة» في بريطانيا.. شحنة أجهزة لفحص «كورونا» تحمل الفيروس نفسه
دولى
زيدان أنقذ بيل من «كورونا» الصين فهل يبيعه مع رودريغيز هذه المرة؟
رياضة عالمية
ميركل تفضل العمل من منزلها رغم ثبوت عدم إصابتها بـ«كورونا»
دولى
كيف تضررت اقتصادات الدول النامية من فيروس «كورونا المستجد؟».. تقرير أممي يجيب
اقتصاد
«صحة الموقتة» تحذر من ظاهرة رمي القفازات والكمامات الطبية على الطرقات
ليبيا
«حرب أسعار النفط» بين الرياض وموسكو.. ماذا سيحدث في أبريل؟
اقتصاد
مركز مكافحة الأمراض يعلن 5 إصابات جديدة بـ«كورونا»
ليبيا
كل ما تحتاج معرفته عن العلاج المحتمل لـ«كورونا»
طب وصحة
عضوان بـ«الشيوخ» الأميركي يطالبان الأطراف الليبية بوقف فوري لإطلاق النار
ليبيا
شركة نوفارتس: علاج الملاريا أكبر أمل في مواجهة «كورونا»
طب وصحة
 المزيد من ليبيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

إصابة طبيب التقى بوتين بـ«كورونا».. وفحوص الرئيس الروسي «طبيعية»