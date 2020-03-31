دوريات للدراجات النارية بطرابلس للمساهمة في ضبط المرور

دوريات للدراجات النارية بطرابلس للمساهمة في ضبط المرور، 31 مارس 2020. (مديرية أمن طرابلس)

دشن مدير أمن طرابلس، العميد الدكتور أسامة عويدان، بحضور مساعد مدير الأمن للشؤون الأمنية، العميد رمضان البرباش، اليوم الثلاثاء، دوريات الدراجات النارية التابعة لمكتب شؤون المرور طرابلس؛ بهدف المساهمة في مهام ضبط المرور بالعاصمة.



وقال مدير أمن طرابلس إن هذه الدوريات مساهمة ودعم من وزارة الداخلية بحكومة الوفاق لرجال الأمن لا سيما المرور، حيث تساعد في الوصول للاختناقات والحوادث المرورية بأسرع وقت، وذلك حسب بيان منشور على صفحة مديرية أمن طرابلس بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

اقرأ أيضا تركيب معدات وقائية من فيروس «كورونا» بمديرية أمن طرابلس



ويوكل إلى هذه الدوريات تنفيذ مهام الضبط المروري، وتأتي ضمن خطة مديرية أمن طرابلس الرامية إلى انسيابية الحركة المرورية على الطرقات العامة، حسب البيان.

دوريات للدراجات النارية بطرابلس للمساهمة في ضبط المرور، 31 مارس 2020. (مديرية أمن طرابلس)

دوريات للدراجات النارية بطرابلس للمساهمة في ضبط المرور، 31 مارس 2020. (مديرية أمن طرابلس)