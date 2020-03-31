عميد «بلدي تاجوراء»: اجتماع البلديات طالب بإقالة وزير الصحة ولم يطلب تشكيل حكومة أزمة

عميد المجلس البلدي تاجوراء حسين بن عطية، (أرشيفية: الإنترنت)

نفى عميد المجلس البلدي تاجوراء، حسين بن عطية، مطالبة عمداء البلديات بتشكيل حكومة أزمة، خلال اجتماعهم لمناقشة جائحة فيروس «كورونا» المستجد، الأحد الماضي.

وطالب عمداء 25 بلدية من المنطقة الغربية والجنوبية وباطن الجبل، المجلس الرئاسي بإقالة وزير الصحة في حكومة الوفاق أحميد عمر ووكيل الوزارة محمد هيثم، لـ«تقصيرهما في مواجهة الوباء»، كما أمهلت المجلس 48 ساعة لتنفيذ مطالبهم المتمثلة في صرف الميزانيات، ونقل جميع الاختصاصات إليها، وإصدار لائحة الإيراد المحلي، حسب بيانهم.

وأكد بن عطية أن البلديات دعت إلى إصلاحات عاجلة في وزارة الصحة المتعلقة بمكافحة الوباء، منها إقالة الوزير ووكيله، إضافة إلى المطالبة بسرعة إصدار لائحة الإيراد المحلي، حسب تصريح على حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، اليوم الثلاثاء.

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ونوه بأن الاجتماع لم يقترح أو يطرح للنقاش أي فكرة حول تعديل في وزارات الدفاع والإعلام والخارجية، معقبا: «تلك أمور يتم تداولها في الشأن العام ليس البلدي».