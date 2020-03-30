بن عمر وبومطاري يناقشان الإجراءات المالية العاجلة لمكافحة «كورونا»

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 30 مارس 2020, 11:50 صباحا
لقاء بن عمر وبومطاري لمناقشة الإجراءات المتخذة حيال جائحة كورونا، 30 مارس 2020، (صحة الوفاق)

بحث وزير الصحة في حكومة الوفاق أحمد بن عمر، مع وزير المالية فرج بومطاري، الإجراءات المالية التي يجب التعجيل بها لمكافحة جائحة فيروس كورونا المستجد.

وتناول اللقاء الآثار الاقتصادية للأزمة، ودور وزارتي المالية والاقتصاد والصناعة في مواجهتها، حسب بيان وزارة الصحة على صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، اليوم الإثنين.

وأكد بن عمر أن الأزمة تتعدى وزارة الصحة وتشمل كافة الوزارات والقطاعات ولها تبعات اقتصادية ومالية على مستوى الفرد والدولة.

ويوم 24 مارس الجاري، وجه المجلس الرئاسي أربعة طلبات عاجلة إلى المصرف المركزي في طرابلس؛ بهدف مواجهة الجائحة، منها توفير اعتمادات من أجل المستلزمات الطبية والمواد الغذائية.

وإلى الآن، سجلت ثماني حالات إصابة بالفيروس داخل ليبيا، إذ كانت أول حالة مسجلة لمواطن قادم من المملكة العربية السعودية، ويبلغ من العمر 73 عاما.

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