أحوال الطقس اليوم: سقوط أمطار خفيفة على مناطق الشمال الشرقي

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 31 مارس 2020, 11:15 صباحا
سماء ملبدة بالغيوم، (تعبيرية: الإنترنت)

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية تكاثر السحب اليوم الثلاثاء على مناطق الشمال الشرقي، خاصة الساحل.

وأظهرت النشرة الجوية الصادرة عن المركز احتمالية سقوط أمطار خفيفة ومتفرقة مصحوبة بخلايا رعدية على المناطق السابقة، ثم تستقر الأجواء في غالبية مناطق البلاد بدءا من الغد.

رأس اجدير حتى سرت ـ سهل الجفارة ـ جبل نفوسة
السماء صافية إلى قليلة السحب، ومن المتوقع ظهور ضباب هذه الليلة والصباح الباكر على مرتفعات الجبل الغربي.

وتكون الرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تتحول تدريجيا إلي جنوبية شرقية، بينما تتراوح درجات الحرارة القصوى بين 16 و25 درجة مئوية، ثم تسجل ارتفاعا الخميس المقبل.

الخليج ـ سهل بنغازي حتى امساعد - الواحات - مرادة
السماء مغطاة بالسحب، مع احتمالية سقوط أمطار خفيفة اليوم ومتفرقة، قد تصحبها خلايا من السحب الرعدية أحيانا علي المناطق الساحلية والجبل الأخضر.

وتكون الرياح غربية إلى شمالية غربية، نشطة إلى معتدلة السرعة غدا على غالبية المناطق، بينما تتراوح درجات الحرارة القصوى بين 11 و18 درجة مئوية، وتسجل ارتفاعا طفيفا غدا.

الجفرة ـ سبها ـ غات ـ غدامس ـ الحمادة
السماء صافية إلى قليلة السحب، والرياح متغيرة الاتجاه إلى جنوبية شرقية، خفيفة إلى معتدلة السرعة، في حين تتراوح درجات الحرارة القصوى بين 20 و29 درجة مئوية، وتسجل ارتفاعا يوم الغد.

الكفرة - السرير - تازربو
السماء صافية، والرياح شمالية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة، في حين تتراوح درجات الحرارة القصوى بين 23 و27 درجة مئوية.

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