عميد مصراتة يطلب من «داخلية الوفاق» المساعدة في فرض حظر التجول التام بالبلدية

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 31 مارس 2020, 01:53 صباحا
شعار وزارة الداخلية بحكومة الوفاق, (الإنترنت)

وجه عميد بلدية مصراتة مصطفى عمر كرواد، خطابا لوزارة الداخلية بحكومة الوفاق، مبررا فيه قرار المجلس البلدي بفرض حظر تجول تام بالمخالفة لقرار المجلس الرئاسي الذي فرض حظرا جزئيا للتجول، مطالبا بالتعاون في فرض الحظر من الأجهزة الأمنية.

وقال كرواد، إن قرار تطبيق فرض حظر التجول التام داخل نطاق البلدية، جاء بناء على توصيات من اللجنة العليا لإدارة الأزمة والاستجابة لمجابهة فيروس كورونا بالبلدية، الناتجة عن تأكيد وجود حالات إصابة بالفيروس داخل نطاق البلدية وعديد حالات الاشتباه، كما أكد فريق الرصد أن نسبة المخالطة عالية ووجب اتخاذ أكبر قدر من الإجراءَات الاحترازية لمنع الاختلاط ووقف تفشي الوباءَ لضمان السلامة العامة فترة انتشاره ونشاطه.

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وطالب كرواد في الخطاب باستثناءَ الأجهزة الأمنية داخل نطاق البلدية من تطبيق قرار المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق، الذي نص على حظر تجول جزئي، والالتزام بتطبيق قرار المجلس البلدي والتعاون في ذلك بفرض حظر التجول التام داخل نطاق بلدية مصراتة.

وشدد الخطاب على أنه «بدون تطبيق فرض الحظر التام لا يمكن السيطرة على انتشار الفيروس، في ظل ضعف البنية التحتية لقطاع الصحة».

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