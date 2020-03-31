عميد بلدية مصراتة يوجه بتجهيز مقر المستشفى الإيطالي للحجر الصحي للعائدين من الخارج

شعار بلدية مصراتة. (أرشيفية: الإنترنت)

وجه عميد بلدية مصراتة مصطفى عمر كرواد، آمر الكلية الجوية مصراتة، بتجهيز مقر المستشفى الإيطالي الإيوائي ليكون نقطة الحجر للراجعين بحسب الترتيبات التي ستقوم بها جهات الاختصاص، ولضرورة تجهيز مكان للحجر الصحي لإيوائهم واتخاذ الإجراءات الاحترازية بحسب حالات الاشتباه ولمدة 14 يوما.

وأوضح عميد بلدية مصراتة في بيان اليوم، أن هناك مجموعة من الليبيين عالقين في الخارج، وبالدرجة الأولى في تونس وتركيا وبعض الدول الأخرى، منهم جرحى وأصحاب أمراض مزمنة، والذين بدأت تضيق الظروف عليهم، ولم يعد بالإمكان استمرار تواجدهم في تلك الدول مما يتطلب اتخاذ إجراءات عاجلة والاستعداد لعودتهم وفق الإجراءات الوقائية الموصى بها من المركز الوطني لمكافحة الأمراض.

وتابع أنه تم مخاطبة وزارة الصحة بالخصوص لتتولى اتخاذ الترتيبات اللازمة بالتنسيق مع وزارتي الخارجية والمواصلات لتأمين عودتهم.