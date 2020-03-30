مدير أمن طبرق يبحث آلية عمل للمصارف تتناسب مع إجراءات الوقاية من كورونا

القاهرة - بوابة الوسط: خديجة العمامي | الإثنين 30 مارس 2020, 09:18 مساء

بحث مدير أمن طبرق، عميد ميلود جواد، مع مديري فروع المصارف التجارية وضع آلية عمل تتناسب مع الإجراءات الاحترازية الوقائية من فيروس «كوفيد19» المعروف بكورونا المستجد.

وناقش المجتمعون بمديرية أمن طبرق «وضع الية معينة للصرف فيما يتماشى مع إجراءات الوقاية والسلامة الشخصية المحددة من وزارة الصحة بمنع التجمعات والتقليل منها قدر الامكان»وفقًا لمكتب الاعلام الأمني بالمديرية. 

كما جرى بحث «تامين الشوارع العامة اثناء توافد المواطنين على المصارف تحسبا لأي خروقات امنية قد تحدث اثناء الفترة المخصصة للسحب».

يذكر  ان مديرية امن طبرق كانت قد وضعت خطة امنية لتطبيق قرار وزير الداخلية بالحكومة الموقتة بفرض حظر التجول من الساعة الثالثة ظهرًا إلى الساعة السابعة من صباح اليوم التالي.

يذكر أن المصرف المركزي في بنغازي أصدر الأربعاء الماضي تعليمات إلى المصارف التجارية بشأن الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس «كورونا» المستجد، منها تحديد مدة العمل اليومي بواقع ثلاث ساعات، كما تضمنت أن يقتصر الدوام الرسمي على الفترة من 9 صباحا وحتى 12 ظهرا، ويجوز في الحلات الاستثنائية مد ساعات الدوام حسب حاجة العمل.

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كما وجه بتبني المصارف العمل بالنظام التناوبي، حيث يخفض عدد الموظفين إلى الحد الأدنى الذي يضمن تسيير العمل اليومي، مشيرا إلى أن هذه التعليمات سارية إلى حين صدور تعليمات جديدة سواء بالإلغاء أو التمديد.

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