طبرق تبحث تقديم الخدمة الطبية للمرضى بمنازلهم في أوقات الحظر

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 28 مارس 2020, 09:43 مساء
إدارة الخدمات الصحية بطبرق, 28 مارس 2020 (الإنترنت)

بحث، صباح اليوم السبت، مدير إدارة الخدمات الصحية بطبرق عبدالمنعم إسويكر، مع فريق مبادرة «طبيبك في بيتك»، وجهاز إسعاف طبرق وإسعاف القطاع الخاص، إمكانية تقديم الخدمة الطبية للمرضى في منازلهم في أوقات الحظر.

وحسب المكتب الإعلامي لإدارة الخدمات الصحية طبرق، تباحث أسويكر حول إمكانية تقديم الخدمة الطبية والعلاجية للمرضى في بلدية طبرق حسب تعليمات وزير الصحة بالحكومة الموقتة الدكتور سعد عقوب.

وأضاف المكتب، أن سائقي سيارات الإسعاف أكدوا توصيل الفرق الطبية لأي مكان داخل بلدية طبرق ليقدموا لهم خدماتهم، فيما أكد أصحاب الصيدليات الخاصة وشركات الأدوية، صدق نواياهم في توفير أي أدوية أو مستلزمات يطلبها فريق مبادرة «طبيبك في بيتك».

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