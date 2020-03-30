«المركزي» في طرابلس يعدل مواقيت العمل في المصارف

مقر المصرف المركزي في طرابلس، (أرشيفية: الإنترنت)

قرر المصرف المركزي في طرابلس تعديل مواقيت العمل بحيث تكون من التاسعة صباحا حتى الثانية عشرة ظهرا.

وبالنسبة للجمهور، ستستقبلهم المصارف من التاسعة والنصف صباحا حتى الحادية عشرة والنصف ظهرا، حسب صورة خطاب إدارة الرقابة على المصارف، المنشورة على صفحة المصرف بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، اليوم الإثنين.

يذكر أن المجلس الرئاسي سبق أن وجه باتخاذ إجراءات احترازية في المصالح الحكومية لتقليل الزحام، في إطار خطة مكافحة تفشي فيروس كورونا المستجد، وتضمنت جعل نظام العمل بالتناوب وتقليل عدد ساعات العمل.

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وفي 19 مارس الجاري، طالبت وزارة الداخلية في حكومة الوفاق، المواطنين المترددين على المصارف التجارية باتباع الإرشادات، وهي ارتداء الكمامات والقفازات، وتجنب الازدحام وترك مسافة آمنة، والامتثال لتعليمات رجال الأمن بالمصارف في المحافظة على النظام.