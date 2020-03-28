معيتيق يزور أبو سليم وعين زارة ويشيد بالإجراءات الاحترازية لمواجهة «كورونا»

نائب رئيس المجلس الرئاسي أحمد معيتيق يزور بلديتي أبو سليم وعين زارة, 28 مارس 2020 (المجلس الرئاسي)

زار نائب رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق، أحمد عمر معيتيق، بلديتي أبوسليم وعين زارة صباح اليوم السبت، وأشاد بالإجراءات الاحترازية المتخذة من قبل البلديتين لمكافحة فيروس «كورونا المستجد»، ومنع الإصابة به، المتمثلة في برامج التوعية للوقاية من مخاطره، التي شملت حملات التنظيف المستمرة ورش شوارع البلدية وأزقتها.

وأكد معيتيق، خلال لقائه عميدي وأعضاء المجلسين البلديين، أن الجهود المبذولة توضح مدى التعاون مع المواطنين لمواجهة الوباء.

وأشار عميد بلدية أبوسليم، خلال تفقد غرفة العمليات المعدة بالخصوص، إلى أن خطة مواجهة الوباء في المنطقة تشمل مراكز إيواء المهاجرين الواقع في نطاق البلدية وفق الإجراءات المتبعة بالخصوص.