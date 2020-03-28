بالصور.. حملة توعية وتفتيش لمركز الرقابة على الأغذية في الجفارة

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 28 مارس 2020, 11:03 صباحا
موظف في مركز الرقابة على الأغذية يعاين صلاحية اللحوم في مسلخ بالجفارة. (الإنترنت)

قام مكتب الرقابة على الأغذية والأدوية بحملة تفتيش وتوعية بفيروس كورونا المستجد داخل نطاق بلديات منطقة الجفارة، رفقة أعضاء الحرس البلدي بالمنطقة.

واستهدفت الحملة عدد من السلخانات بالجفارة، وسعت أيضا للتأكد من النظافة العامة والتعقيم الجيد واتباع الإرشادات اللازمة للوقاية من خطر انتشار الفيروس، وفق بيان للمركز اليوم السبت.

وأوضح المركز أن مفتشيه وجدوا مخالفات في سلخانة لبيع اللحوم ببلدية الماية، إذ اتضح عدم الالتزام باشتراطات النظافة العامة، ووجود ثلاجات غير نظيفة لحفظ اللحوم، وغياب الشهادات الصحية للعاملين، وعمل المسلخ من دون ترخيص.

وتم اتخاذ الاجراءات الضبطية لتنفيذ جميع الملاحظات، وتوجيه بعض التعليمات والارشادات الصحية لتجنب هذه المخالفات.

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