«بركان الغضب»: استمرار الضربات الجوية على قاعدة الوطية والتحقيق مع 27 من عناصر القيادة العامة

القاهرة - بوابة الوسط | الجمعة 27 مارس 2020, 07:20 مساء
عدد من عناصر قوات القيادة العامة المقبوض عليهم في قاعدة الوطية. (صفحة عملية بركان الغضب على فيسبوك)

أعلنت عملية «بركان الغضب»، اليوم الجمعة، استمرار ضربات سلاح الجو التابع لقوات حكومة الوفاق في قاعدة الوطية الجوية، وبدء التحقيق مع 27 من عناصر قوات القيادة العامة.

وأكد آمر غرفة العمليات المشتركة التابعة لـ«بركان الغضب»، اللواء أسامة جويلي، الأربعاء الماضي، القبض على عدد من عناصر قوات القيادة العامة في قاعدة الوطية الجوية بينهم «أجانب».

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وأعلنت العملية عبر صفحتها بموقع «فيسبوك» اليوم، أن «سلاح الجو يواصل توجيه ضربات محدّدة في قاعدة الوطية الجوية بعد عملية نوعية نفذّتها قواتنا أول أمس... سيطرت فيها على عدد من الآليات المسلحة».

وأضافت: تنفيذا لتعليمات قيادة العمليات تم أخذ عينات من المقبوض عليهم للتأكد من خلوهم من فيروس كورونا قبل بدء التحقيقات معهم، وإحالتهم للنائب العام العسكري.

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