تشكيل لجنة طوارئ لمواجهة «كورونا» في درنة

القاهرة - بوابة الوسط | الجمعة 27 مارس 2020, 11:15 صباحا
شوارع خالية في درنة خلال فترة حظر التجول، 19 مارس 2020 (تصوير: مدحت الشاعري)

قرر المجلس البلدي درنة تشكيل لجنة طوارئ في البلدية للتصدي لأزمة فيروس «كورونا» المستجد.

وتتولى اللجنة مراقبة المتغير من الأسعار في المحال التجارية وإحالة من تثبت مخالفته من التجار واستغلال الموقف إلى الجهة المختصة لاتخاذ القرار حياله، حسب بيان نقلته وكالة الأنباء الليبية في بنغازي.

وتختص اللجنة بتوعية المواطنين وترشيدهم في استهلاك السلع التموينية من الجمعيات والمحلات التجارية بصورة انضباطية ووقائية.

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كما ستعمل على تسهيل دخول المواد الغذائية ومواد التنظيف بعد معاينتها والتأكد من المصدر، إضافة إلى إعداد تقارير دورية عن نتائج عملها كل 24 ساعة.

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