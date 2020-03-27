اللجنة العليا لمجابهة فيروس كورونا تدرس تمديد منع التجول

اجتماع اللجنة العليا لمجابهة فيروس «كورونا», 26 مارس 2020 (صفحة اللجنة على فيسبوك)

بحثت اللجنة العليا لمجابهة فيروس كورونا، الخميس، تمديد منع التجوال ضمن استيراتجيتها لمجابهة فيروس كورونا المستجد.

وبحسب بيان للجنة الخميس، فإن الجتماعها الذي عقد امس ناقش ملفات عدة لمواجهة الفيروس تشمل زيادة عدد أماكن للعزل والحجر الصحي، فضلا عن مناقشة ملف توزيع المرتبات على المصارف وألية تنظيمها للحد من الازدحام.

وأعلنت وزارة الصحة بحكومة الوفاق، السبت الماضي، أن اللجنة العليا لمجابهة فيروس «كورونا» أقرّت في اجتماعها اليومي مجموعة من الإجراءات التنفيذية بحضور عمداء بلديات طرابلس.



وأشارت الوزارة إلى أن اللجنة أقرت «متابعة إجراءات تجهيز أماكن العزل والحجر الصحي بمختلف البلديات»، و«تخصيص مستشفى طرابلس الجامعي لاستقبال حالات الاشتباه بالفيروس»، حسب صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».