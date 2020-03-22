«اللجنة العليا» لمجابهة كورونا تقر 5 إجراءات جديدة

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 22 مارس 2020, 10:25 صباحا
من اللجنة العليا لمجابهة فيروس «كورونا» 21 مارس 2019. (وزارة الصحة بحكومة الوفاق)

أعلنت وزارة الصحة بحكومة الوفاق أن اللجنة العليا لمجابهة فيروس «كورونا» أقرّت في اجتماعها اليومي مجموعة من الإجراءات التنفيذية بحضور عمداء بلديات طرابلس.

وأشارت الوزارة إلى أن اللجنة أقرت أمس السبت «متابعة إجراءات تجهيز أماكن العزل والحجر الصحي بمختلف البلديات»، و«تخصيص مستشفى طرابلس الجامعي لاستقبال حالات الاشتباه بالفيروس»، حسب صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

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وأوصت اللجنة بـ«حظر التجول على كامل التراب الليبي بالضوابط الموضوعة من قبل اللجنة»، و«كلفت رئيس المركز الوطني لمكافحة الأمراض بدر الدين النجار ناطقا رسمياً للحديث حول ملف كورونا في ليبيا». كما ناقشت «تسريع تسييل الأموال وتوفير الاحتياجات على مستوى البلديات للعمل بالخطة الوطنية للاستجابة لمواجهة فيروس كورونا».

وفي رسالة مصورة عقب الاجتماع، جدد مدير المركز الوطني لمكافحة الأمراض التأكيد أن «ليبيا لا تزال خالية من فيروس كورونا»، لكنه أشار إلى ضرورة تنفيذ الإجراءات التي أقرها المجلس الرئاسي وخصوصا منع التجمعات العامة.

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