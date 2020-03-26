تأهب تونسي بالمناطق الحدودية مع ليبيا بعد ارتفاع أعداد وفيات فيروس «كورونا»

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 26 مارس 2020, 09:31 مساء
منفذ وازن الحدودي البري بين ليبيا وتونس (أرشيفية: الإنترنت)

أعلنت وزارة الدفاع التونسية، اليوم الخميس، عن «رفع درجة التأهب والاستعداد بالقرب من المناطق الليبية المتاخمة للحدود التونسية البرية والبحرية».

وذكرت الوزارة في بيان نشرته على موقعها الرسمي أن «المؤسسة العسكرية رفعت من درجات اليقظة والاستعداد للتفطن المبكر لكل التحركات المشبوهة، والمواجهة الصارمة لكل طارئ بالتعاون الوثيق مع قوات الأمن والحرس الوطنيين».

ارتفاع عدد الوفيات
جاء ذلك في أعقاب الإعلان في تونس، عن ارتفاع عدد الوفيات بفيروس «كورونا» إلى «ست حالات بعد وفاة امرأة في ولاية تطاوين».

وأعلنت وزارة الصحة التونسية «تسجيل سبع وعشرين إصابة جديدة مؤكدة، اليوم الخميس، ليصل عدد الحالات المسجلة إلى مئتي حالة». وتوقع مدير عام الرعاية الصحية بالوزارة، شكري بن حمودة، أن عدد المصابين بالفيروس «سيرتفع بشكل متزايد في المستشفيات خلال الأسبوع المقبل».

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