«كهرباء الموقتة»: زيادة طرح الأحمال نتيجة توقف العمل في حقل للغاز

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 26 مارس 2020, 11:00 صباحا
الوحدة الخامسة بمحطة توليد محطة شمال بنغازي، (أرشيفية: كهرباء الموقتة)

أعلن الناطق باسم الهيئة العامة للكهرباء والطاقات المتجددة بالحكومة الموقتة، ربيع خليفة، زيادة طرح الأحمال في المنطقة الشرقية نتيجة خروج حقل التحدي للغاز التابع لشركة سرت لإنتاج وتصنيع النفط والغاز عن العمل.

وأوضح أن الحقل يغذي محطتي كهرباء شمال بنغازي والزويتينة بنحو 50 ميلون قدم مكعبة يوميا، وتوقفه تسبب في ارتفاع عجز إنتاج الطاقة من 350 إلى 600 ميغاوات، مما أسفر عن زيادة طرح الأحمال لفترة تصل إلى سبع ساعات على امتداد المنطقة الشرقية، حسب بيان نشرته الهيئة على صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، أمس الأربعاء.

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وأشار خليفة إلى أن فور خروج الحقل، قامت إدارة تحكم الشرقية بالتعاون مع محطة كهرباء شمال بنغازي، بتغيير عمل بعض الوحدات التي تستخدم الغاز إلى نظام الوقود الخفيف، وذلك من أجل تقليل العجز والمحافظة على استقرارية الشبكة الكهربائية بالمنطقة الشرقية.

يذكر أن الشبكة الكهربائية في المنطقة الشرقية تشهد في هذه الأيام طرحا للأحمال، والناتج من نقص في إمدادات الوقود سواء الخفيف أو الغاز من المصدر.

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