انقطاع الكهرباء في الحي الصناعي بتاجوراء بعد سرقة 1600 متر أسلاك

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 25 مارس 2020, 12:21 مساء
جانب من الأسلاك التي تعرضت للسرقة في تاجوراء. (الشركة العامة للكهرباء)

أعلنت الشركة العامة للكهرباء سرقة 1600 متر أسلاك في منطقة الحي الصناعي بتاجوراء، مما أدى إلى انقطاع الكهرباء عن عدد من المنازل والمزارع.

وأوضحت الشركة في بيان، اليوم الأربعاء، أن أعمال السرقة شملت 600 متر أسلاك ضغط بخط الزطارنة، وكذلك ألف متر أخرى بخط الجفينة، فضلا عن كسر ثلاثة أعمدة، حسب صفحة الشركة على موقع «فيسبوك».

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ووصفت الشركة ما تتعرض له شبكة توزيع الكهرباء بالمأساة، وعرضت بعض الصور التي توضح «حجم المأساة التي تتعرض لها الشبكة»، مضيفة أن موظفيها وعمالها بدائرة توزيع الحي الصناعي يقومون بإعادة التغذية الكهربائية للمواطنين.

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