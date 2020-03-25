البعثة الأممية تدعو إلى وقف «التصعيد العسكري» في ليبيا

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 25 مارس 2020, 09:03 مساء
شعار البعثة الأممية. (أرشيفية: الإنترنت)

دعت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، اليوم الأربعاء، إلى «وقف التصعيد، والأعمال العدائية وتحشيد القوات وتدفق الأسلحة والمقاتلين الأجانب» إلى ليبيا.

وقالت البعثة في بيان: «بينما ينخرط العالم أجمع في محاربة انتشار وباء كورونا الذي أنهك عددًا من البلدان الغنية بالموارد، تستمر الهجمات والهجمات المضادة في ليبيا في التسبب بمزيد المعاناة والخسائر في صفوف المدنيين»، مضيفة أن الليبيين بحاجة إلى تحويل تركيزهم إلى المعركة ضد الفيروس.

وذكرت البعثة جميع أطراف النزاع في ليبيا بالتزاماتها وفقًا للقانون الإنساني الدولي والقانون الدولي لحقوق الإنسان لضمان حماية المدنيين.

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