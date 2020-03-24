«داخلية الوفاق» تبحث مع البعثة الأممية إجراءات وقاية المهاجرين غير الشرعيين من «كورونا»

اجتماع وكيل وزارة الداخلية بحكومة الوفاق مع وفد من البعثة الأممية، 24 مارس 2020. (داخلية الوفاق)

بحث وكيل وزارة الداخلية بحكومة الوفاق، العميد خالد مازن، اليوم الثلاثاء، مع وفد من بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا ضم نائب رئيس البعثة، يعقوب الحلو، سبل الوقاية من جائحة فيروس «كورونا» المستجد في ليبيا خصوصا بالنسبة للمهاجرين غير الشرعيين.

وعُقد الاجتماع بمقر هيئة السلامة الوطنية بالعاصمة طرابلس، بحضور وكيل وزارة الداخلية لشؤون الهجرة غير الشرعية، محمد الشيباني، إلى جانب رئيس مكتب التنسيق للشؤون الإنسانية بالأمم المتحدة، بتلي سكوب، ونائب رئيس البعثة للمنظمة الدولية للهجرة، مات هيوير، ومستشارة بعثة المفوضية السامية لشؤون اللاجئين، إريتي سيانيورئيس، ورئيس قسم متابعة مراكز الإيواء بمكتب وكيل الهجرة.

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وأكد الحاضرون ضرورة التوعية والتثقيف الصحي للمهاجرين داخل مراكز الإيواء، وتوفير كل المستلزمات الاحترازية والوقائية لهم، إلى جانب إمكانية تخصيص أماكن حجر صحي في حال ثبوت أية إصابة لأحد المهاجرين، خصوصا من شريحة الأطفال والنساء وكبار السن وحالات المرضى.

وخلص الاجتماع إلى إمكانية إعفاء رحلات العودة الطوعية من عملية الإيقاف الموقت المفروض من قبل الدولة، ما يساعد في تخفيف العدد داخل مراكز الإيواء، وإمكانية منح تصاريح للفرق الطبية التي تتبع شؤون المهاجرين داخل مراكز الإيواء ونقاط الإنزال.