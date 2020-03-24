السراج والمشري وشكشك يبحثون تذليل العقبات لصرف مرتبات العاملين في الدولة

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 24 مارس 2020, 06:44 مساء
السراج والمشري في اجتماع موسع لبحث الوضع الاقتصادي في البلاد, 24 مارس 2020 (المجلس الرئاسي)

بحث رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج، رئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري ورئيس مجلس النواب المنعقد في طرابلس حمودة سيالة، ورئيس ديوان المحاسبة خالد شكشك، الوضع الاقتصادي في البلاد، وتذليل العقبات لصرف مرتبات العاملين في الدولة على الفور.

وبحسب بيان لمجلس الدولة اليوم، فإن الاجتماع الذي حضره رئيس هيئة الرقابة الإدارية سليمان الشنطي، ووزير المالية بحكومة الوفاق فرج بومطاري، ووزير التخطيط طاهر الجهيمي، ناقش سبل متابعة صرف مرتبات العاملين بالشركات المتعثرة، وتوفير الخدمات الأساسية للمواطنين واحتياجات الأسر النازحة.

كما تطرق الاجتماع إلى الإجراءات الاحترازية المتخذة لمواجهة وباء كورونا، وضرورة الإسراع في تسخير كل الامكانيات المالية المطلوبة بشأن ذلك، بالإضافة إلى متطلبات المؤسستين العسكرية والأمنية.

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