باشاغا يبحث مع سفير إيطاليا التعاون في المجال الأمني

لقاء فتحي باشاغا مع السفير الإيطالي لدى ليبيا غوزيبي غريمالدي، 23 مارس 2020، (داخلية الوفاق)

بحث وزير الداخلية في حكومة الوفاق فتحي باشاغا مع السفير الإيطالي لدى ليبيا غوزيبي غريمالدي التعاون في المجال الأمني.

وناقش الطرفان سبل دعم وتدريب الكوادر الشرطية في ليبيا، بالإضافة إلى عدد من القضايا الأمنية ذات الاهتمام المشترك بين البلدين، وذلك في اجتماع بديوان الوزارة أمس الإثنين، حسب بيان على صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

وأمس، أجرى رئيس المجلس الرئاسي، فائز السراج اتصالا هاتفيا مع رئيس الوزراء الإيطالي جوزيبي كونتي، عبر خلاله عن تضامن الحكومة والشعب الليبي مع إيطاليا في مواجهة أزمة وباء كورونا المستجد.

وقال السراج لكونتي خلال اتصال هاتفي بينهما الإثنين، «مشاعرنا جميعاً معكم في هذا الظرف الصعب»، فيما أعرب عن ثقته بقدرة إيطاليا على تخطي الأزمة، والتعاون مع ليبيا لمنع تفشّي الوباء.