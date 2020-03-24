السراج يؤكد لكونتي تضامن الليبيين مع إيطاليا في مواجهة جائحة كورونا

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 24 مارس 2020, 12:29 صباحا
كونتي والسراج, (أرشيفية : الإنترنت)

عبر رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق، فائز السراج، لرئيس الوزراء الإيطالي جوزيبي كونتي، عن تضامن الحكومة والشعب الليبي مع إيطاليا في مواجهة أزمة وباء كورونا المستجد.

وبحسب بيان للمجلس الرئاسي، قال السراج لكونتي خلال اتصال هاتفي بينهما الإثنين، «مشاعرنا جميعاً معكم في هذا الظرف الصعب»، فيما أعرب عن ثقته بقدرة إيطاليا على تخطي الأزمة، والتعاون مع ليبيا لمنع تفشّي الوباء. 

من جانبه وجه كونتي الشكر للسراج، على ما أبداه من «مشاعر الود والتضامن»، متمنياً للشعب الليبي السلامة وتجاوز هذه المحنة.

وأوضح البيان أن المحادثة تناولت مستجدات الأوضاع في ليبيا، حيث أكد السراج لكونتي أن «الاعتداءات على طرابلس لم تتوقف وتتسبب في مقتل مدنيين بشكل يومي، رغم دعوة إيطاليا والأمم المتحدة ودول عديدة أخرى للوقف الإنساني للعمليات العسكرية والتي تجاوبت معها حكومة الوفاق»، مضيفا أن قوات القيادة العامة «لم تعر أي اهتمام بهذه الدعوة كما تجاهلت مخاطر الوباء».

ووفق البيان أبدى كونتي «أسفه واستيائه لذلك، وعبّر عن رفض بلاده لهذه الانتهاكات».

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