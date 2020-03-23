وزير «صحة الموقتة» يطمئن على استعدادات مركز العمليات والطوارئ الخاصة بمواجهة فيروس كورونا

القاهرة - بوابة الوسط: خديجة العمامي | الإثنين 23 مارس 2020, 01:43 صباحا
وزير الصحة بالحكومة الموقتة سعد عقوب، في مركز العمليات والطوارئ الخاصة بمجابهة فيروس كورونا, 22 مارس 2020 (الإنترنت)

زار وزير الصحة بالحكومة الموقتة الدكتور سعد عقوب، مساء الأحد، مركز العمليات والطوارئ الخاصة بمجابهة فيروس كورونا، بمقره في مركز بنغازي الطبي، بالتنسيق مع المركز الوطني لمكافحة الأمراض، وبتعاون مع منظمة الصحة العالمية.

واستمع وزير الصحة خلال الزيارة لشرح مختصر عن اجراءات الرصد والتقصي والإنذار المبكر واستعدادات المركز في تنفيذ توصيات وزارة الصحة، كما استمع إلى شرح عن مؤشرات أداء مركز عمليات الطوارئ لمجابهة فيروس كورونا ومعدل الاستجابة.

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وأكد عقوب أن مركز عمليات الطوارئ يركز على مواجهة مختلف أنواع الكوارث، ومنها انتشار وتفشي الأوبئة «مثلما نشهده الآن في العالم من تفشي فيروس كورونا، ولذا سنسخر جميع إمكانات المركز وجهوده للوقاية من فيروس كورونا حتى تكون كافة القطاعات الصحية على أهبة الاستعداد والتنسيق الكامل لمواجهة أي طارئ».

وأكد خلال الزيارة ضرورة تنفيذ كافة توصيات رئيس الحكومة الموقتة، حول الإجراءات الاحترازية والوقائية من فيروس كورونا، والتنسيق مع المنظمات ذات العلاقة للتطبيق الفعال للتأكد من سلامة القادمين في المنافذ المختلفة، حتي بعد انتهاء الأزمة الحالية وتوفير الأجهزة الخاصة بذلك.

ووجه وزير الصحة تعليماته لمركز عمليات الطوارئ «بأهمية الجاهزية وعدم التهاون لمواجهة هذا الوباء العالمي، بما في ذلك العمل على رفع الوعي المجتمعي بخطورة تفشي الفيروس وطرق الوقاية اللازمة لمنع انتقاله».

ودعا وزير الصحة كافة المستشفيات الليبية إلى التواصل مع مركز عمليات الطوارئ من خلال الاتصال على 0614747609 -0614747602 و0922020030-0922020040 حتى يتسنى توجيههم فيما يخص الحجر الصحي والإجراءات الوقائية الأخرى.

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