العيساوي يبحث مع سفير إيطاليا تأثير «كورونا» على التعاون التجاري

لقاء علي العيساوي وسفير إيطاليا جوزيبي غريمالدي، 20 مارس 2020، (اقتصاد الوفاق)

بحث وزير الاقتصاد والصناعة بحكومة الوفاق، علي العيساوي، مع سفير إيطاليا لدى ليبيا جوزيبي غريمالدى تأثير فيروس «كورونا» المستجد على التعاون التجاري بين البلدين.

وتناول الاجتماع ملفات ذات شأن اقتصادي وتجاري وصناعي، التي تحظى بالاهتمام المشترك، خصوصا أن إيطاليا الشريك التجاري الأول عالميا لليبيا، حسب بيان الوزارة على صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، اليوم الجمعة.

وتوافق الطرفان على أهمية التعاون بين البلدين لاحتواء الوباء، كما أكد العيساوي تضامن حكومة الوفاق مع إيطاليا، متمنيا لها التغلب على الفيروس الذي انتشر بشكل واسع عالميا.

وفي ختام الاجتماع، أبدى السفير الإيطالي أمله في أن تنتهي الأزمة ببلاده نهاية شهر أبريل المقبل، منوها بالدور الذي يلعبه البنك الأوروبي والمؤسسات المالية بالاتحاد الأوروبي من أجل دعم روما للتصدي للفيروس وتداعياته.

ويضرب الوباء بشراسة في إيطاليا، إذ سجلت بحسب إحصائية اليوم أكثر من 41 ألف إصابة، إضافة إلى ما يزيد على 3600 حالة وفاة، بما يفوق ما سجل في الصين، التي انطلق منها الفيروس.

وأمس الخميس، ظهر العيساوي في مؤتمر صحفي لطمأنة المواطنين بأن السلع متوافرة، مشيرا إلى «تشكيل لجنة لبحث المخاطر التي قد تتعرض لها السوق الليبية جراء انتشار الفيروس».