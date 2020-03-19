العيساوي: السلع متوفرة ولا داعي للفزع

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 19 مارس 2020, 01:44 مساء
وزير الاقتصاد والصناعة بحكومة الوفاق علي العيساوي خلال مؤتمر في طرابلس، 4 أغسطس 2019، (الإنترنت)

طمأن وزير الاقتصاد والصناعة في حكومة الوفاق علي العيساوي المواطنين أن السلع متوفرة، ولا داعي للقلق والفزع.

وقال العيساوي، إن نوبات الهلع بسبب فيروس «كورونا» المستجد أحدث نوعا من التهافت على السلع، حسب كلمته في مؤتمر صحفي اليوم الخميس.

ويوم الأحد الماضي، خاطبت إدارة الشؤون التجارية بالوزارة مدير إدارة شؤون المحافظات والبلديات بوزارة الحكم المحلي وجهاز الحرس البلدي لمكافحة ظاهرة تخزين بعض السلع والعمل على وصولها للمواطن.

ولاحظت الإدارة إقبالا كبيرا على تخزين بعض السلع مثل «الزيت والطماطم والقمح والسكر والشاي والمكرونة والكسكسي والأرز والدقيق والأجبان والحليب واللحوم بأنواعها»، إضافة إلى مواد التعقيم وكمامات الفم والأنف المعقمة وغير المعقمة.

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