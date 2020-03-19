جهاز الشرطة القضائية يعتزم إطلاق 70 موقوفا على ذمة قضايا بسبب «كورونا»

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 19 مارس 2020, 09:47 مساء
نزلاء في سجن معيتيقة. (أرشيفية: الإنترنت)

قال جهاز الشرطة القضائية، مساء اليوم الخميس، إنه تقرر إطلاق 70 نزيلا من «الموقوفين على ذمة قضايا الحق العام مثل المخدرات والشرب وغيرها»، بعد تلقيه قرارا بالخصوص من المجلس الأعلى للقضاء، وفق ما نشره الجهاز عبر صفحته على «فيسبوك» لكنه لم يوضح السجن الذي سيجري إطلاق هؤلاء النزلاء منه.

ونقل الجهاز عن رئيس وحدة شؤون النزلاء بفرع جهاز الشرطة القضائية في طرابلس، النقيب حسام بن زيتون، قوله إن قرار إطلاق هؤلاء النزلاء يأتي «تطبيقاً لقرار المجلس الأعلى للقضاء على تنفيد خطة أزمة الطوارئ لمكافحة فيروس كورونا».

وأكد بن زيتون أنه «وردت للوحدة هذا اليوم عدد 70 إفراجا للنزلاء الموقوفين على ذمة قضايا الحق العام مثل المخدرات والشرب وغيرها»، منوها إلى أنه «ستكون هناك خطة شاملة لتخفيف الاكتظاظ تشمل الموقوفين والمحكومين خلال الأسبوع القادم».

كما أكد جهاز الشرطة القضائية «إجراء الفحص الوقائي لجميع النزلاء قبل الإفراج عنهم طبقاً لنص القرار في حالة إيداع النزيل أو الإفراج عنه»، مشيدا بجميع أعضاء وحدة شؤون النزلاء بفرع طرابلس على تواجدهم بالعمل خلال هذه اللحظات لأجل تسيير العمل.

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