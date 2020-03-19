«داخلية الوفاق» لن تسمح لأي شخص بدخول المصارف إلا باتباع 3 إرشادات

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 19 مارس 2020, 06:53 مساء
تنويه من مصلحة أمن المرافق. (وزارة الداخلية)

قالت وزارة الداخلية بحكومة الوفاق الوطني، اليوم الخميس، إنه لن يسمح لأي شخص بالدخول إلى المصارف التجارية إلا بعد التزامه بثلاثة إرشادات حفاظا على السلامة العامة ضمن خطة الطوارئ لمواجهة فيروس «كورونا المستجد».

وطالبت وزارة الداخلية عبر صفحتها على «فيسبوك» المواطنين المترددين على المصارف التجارية بضرورة اتـباع الإرشـادات الآتية:
- ارتداء الكمامات والقفازات.
- تجنب الازدحام وترك مسافة آمنة.
- الامتثال لتعليمات رجال الأمن بالمصارف في المحافظة على النظام.

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وفي وقت سابق، دعت وزارة الداخلية بحكومة الوفاق المواطنين إلى تجنب الخروج من المنازل قدر الإمكان، وفي حالات الضرورة القصوى، كما طالبتهم بتجنب التجمعات كالأماكن الترفيهية والحدائق العامة والمرافق التي تشهد ازدحاما كبيرا.

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