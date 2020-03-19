«داخلية الوفاق» تدعو المواطنين إلى تجنب التجمعات

وزير الداخلية المفوض بحكومة الوفاق فتحي باشاغا. (أرشيفية: الإنترنت)

دعت وزارة الداخلية في حكومة الوفاق المواطنين إلى تجنب الخروج من المنازل قدر الإمكان، وفي حالات الضرورة القصوى، كما طالبتهم بتجنب التجمعات كالأماكن الترفيهية والحدائق العامة والمرافق التي تشهد ازدحاما كبيرا.

وطالبتهم بأن يتخلوا موقتا عن بعض العادات الاجتماعية، والتي من شأنها أن تتسبب في انتشار العدوى، واتباع الإرشادات التي تقدمها الجهات الصحية المختصة للوقاية من خطر فيروس «كورونا» المستجد، حسب بيان الوزارة على صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، اليوم الخميس.

وأكد البيان تعبئة مؤسسات الدولة لمواجهة الوباء، إلا أن الأمر يتطلب مزيدا من الحرص واليقظة من المواطنين، باتباع قواعد السلامة العامة، تلافيا لأي إصابات، منوهة بانتشار الفيروس في العديد من البلدان رغم الآليات المرصودة بها لإيقافه.

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يذكر أن الأجهزة الأمنية بالوزارة على مدى الأيام الماضية، نفذت توجيهات المجلس الرئاسي بغلق المقاهي والصالات الرياضية التي تشهد تجمعات، في سياق تنفيذ خطة الوقاية من الفيروس، كما تشن حملات من أجل ضبط الأسواق ومواجهة ظاهرة ارتفاع الأسعار.