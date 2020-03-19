اقتصاد الموقتة: السلع المدعومة متوافرة بالجمعيات.. وقاطعوا من يحاول رفع الأسعار

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 19 مارس 2020, 02:39 مساء
وزير الاقتصاد بالحكومة الموقتة، منير عصر. (أرشيفية: الإنترنت)

قالت وزارة الاقتصاد بالحكومة الموقتة إن «كميات السلع الأساسية متوافرة وبشكل كبير وستوزع على الجمعيات وبأسعار مدعومة»، وذلك على خلفية موجة الهلع التي اجتاحت البلاد بسبب فيروس «كورونا».

ودعت الوزارة في منشور عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» اليوم الخميس، المواطنين إلى «متابعة جمعياتهم المساهمين بها، ومقاطعة كل من يحاول رفع الأسعار بشكل غير مبرر». وأضافت أن «مراقبات الاقتصاد تتلقي أى شكاوى بخصوص توزيع السلع على الجمعيات».

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وفي وقت سابق اليوم، طمأن وزير الاقتصاد والصناعة في حكومة الوفاق، علي العيساوي، المواطنين بأن السلع متوافرة، ولا داعي للقلق والفزع، مشيرا إلى أن نوبات الهلع بسبب فيروس «كورونا» المستجد أحدثت نوعا من التهافت على السلع.

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