حكومة الوفاق تشكل «مجلس المنافسة» لتحقيق متطلبات المرحلة الاقتصادية المقبلة

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 18 مارس 2020, 10:21 مساء
الاجتماع العادي الثالث للعام 2020 لمجلس وزراء حكومة الوفاق الوطني. (المكتب الإعلامي لرئيس المجلس الرئاسي)

وافق مجلس وزراء حكومة الوفاق الوطني خلال اجتماعه العادي الثالث للعام الجاري، الذي عُـقد صباح اليوم الأربعاء، على تشكيل «مجلس المنافسة» لتحقيق متطلبات المرحلة الاقتصادية المقبلة، وفق ما أعلنه المكتب الإعلامي لرئيس المجلس الرئاسي.

وعقد مجلس الوزراء اجتماعه العادي الثالث للعام 2020 برئاسة رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج، وحضور نائبيه أحمد معيتيق وعبدالسلام كاجمان، وعضوي المجلس الرئاسي محمد عماري زايد وأحمد حمزة، والوزراء المفوضين بحكومة الوفاق وذلك بمقر المجلس في بالعاصمة طرابلس.

واعتمد مجلس الوزراء في مستهل الجلسة محضر اجتماع مجلس الوزراء العادي الثاني لسنة 2020، وأطلع رئيس المجلس الرئاسي الوزراء المفوضين عما جرى خلال اجتماعه مع عمداء البلديات الذي تناول فيه عددًا من القضايا، من بينها الإجراءات المتخذة لمواجهة «جائحة كورونا» وتوفير احتياجات النازحين، والتعامل مع تكدس القمامة.

وأضاف المكتب الإعلامي لرئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني عبر صفحته على «فيسبوك» أن اجتماع مجلس الوزراء ناقش موضوع نقل الاختصاصات للبلديات وفقًا لقانون الإدارة المحلية ومشروع اللائحة المالية للبلديات.

وتداول الاجتماع تقرير اللجنة الوزارية المشكلة لبحث استكمال الإصلاحات الاقتصادية، ومن بينها موضوع رفع الدعم عن المحروقات واستبداله بالدعم النقدي المباشر، والإجراءات المصاحبة لتنفيذ هذا البرنامج.

وقال المكتب الإعلامي لرئيس المجلس الرئاسي إن مجلس الوزراء «وافق خلال هذه الجلسة على تشكيل مجلس المنافسة وفقًا لأحكام القانون التجاري، الذي عرضه وزير الاقتصاد الذي أكد أهمية هذا المجلس لتحقيق متطلبات المرحلة الاقتصادية المقبلة».

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