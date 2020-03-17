محكمة إنجليزية تتهم هاشم العبيدي بقتل 22 شخصا في تفجير مانشستر أرينا

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 17 مارس 2020, 08:11 مساء
هاشم العبيدي المتهم بالمشاركة في هجوم مانشستر. (أرشيفية: صفحة قوة الردع الخاصة على فيسبوك)

وجهت محكمة إنجليزية تهمة قتل 22 شخصا لليبي الأصل هاشم العبيدي، المتهم بالمشاركة في تفجير مانشستر آرينا بالتعاون مع شقيقه سلمان.

وبحسب bbc، نفى هاشم العبيدي مساعدته في التخطيط للانفجار «المفاجئ والقاتل» الذي أودى بحياة وجرح «ما يقرب من 1000».

فيما قالت صحيفة The Old Bailey إن الشقيقين عملا معًا للحصول على المواد المستخدمة في التفجير الانتحاري.

وقال ممثلو الادعاء إن هاشم «مسؤول بشكل مشترك» مع شقيقه عن الهجوم الذي وقع في 22 مايو 2017.

فيما تم إدانة هاشم، 22 سنة، بتهمة محاولة قتل الجرحى المتبقين، والتآمر لإحداث انفجارات.

وانفجر بعض أفراد أسر الضحايا في البكاء، حيث صدرت الأحكام بعد محاكمة استمرت سبعة أسابيع.

بالصور.. عرض اللحظات الأخيرة لسلمان العبيدي منفذ هجوم مانشستر أمام هيئة المحلفين

وقتل في الهجوم 22 رجلا وامرأة وطفل تتراوح أعمارهم بين 8 و51 سنة، بينما أصيب 264 بجروح بدنية و 670 آخرين منذ ذلك الحين «أبلغوا عن صدمات نفسية نتيجة لهذه الأحداث».

وقال المدعي العام دنكان بيني كيو سي، إن الإخوة عابدي أمضيا أشهرًا في التخطيط للانفجار ولديهما «هدف مشترك لقتل وتشويه وإصابة أكبر عدد ممكن من الأشخاص».

وأظهرت لقطات كاميرات المراقبة سلمان العبيدي وهو يقف وسط حشود من الرجال والنساء والأطفال «قبل 19 ثانية» من وقوع الانفجار المميت يوم 22 مايو 2017. فيما يخضع شقيقه هاشم (22 عاما) للمحاكمة في أولد بيلي شرق لندن بتهمة مساعدة شقيقه (سلمان) في التخطيط للهجوم.

وفي اللقطات التي عرضت أمام هيئة المحلفين بالمحكمة شوهد الانتحاري سلمان العبيدي منفذ الهجوم وهو يرتدي حقيبة ظهر كبيرة من «كاريموور» تحتوي على الجهاز.

هاشم العبيدي، المتهم بالمشاركة في تفجير مانشستر آرينا, (bbc)
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