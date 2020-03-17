«بلدي سبها» يعتمد آلية توزيع غاز الطهي

اجتماع المجلي البلدي سبها لمناقشة آلية توزيع غاز الطهي، 17 مارس 2020، (بلدية سبها)

اعتمد المجلس البلدي سبها آلية توزيع غاز الطهى؛ لضمان وصوله إلى المواطن فى كافة محلات سبها، وذلك في اجتماع مع أعيان البلدية.

وستوزع إسطوانات الغاز عبر الجمعيات التعاونية الاستهلاكية، بتنسيق مع مكتب الاقتصاد ومراقبة جهاز الحرس البلدى سبها، وإشراف أعيان المحلات، حسب بيان البلدية على صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، اليوم الثلاثاء.

وتعاني مدن الجنوب الليبي، وخاصة في سبها، من أزمة نقص المحروقات، إذ تأخذ الأزمة أبعادا عدة، منها ارتفاع سعر الوقود في السوق السوداء، جنبا إلى جنب مع إرهاق الدولة واستنزاف مقدراتها عبر تهريبه إلى خارج البلاد.