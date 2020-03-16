«مالية الوفاق» تتسلم أذونات مرتبات يناير وفبراير من «المركزي»

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 16 مارس 2020, 02:54 مساء
وزير «مالية الوفاق» فرج بومطاري. (أرشيفية: الإنترنت)

أعلنت وزارة المالية بحكومة الوفاق، اليوم الإثنين، استلام مرتبات شهري يناير ومارس من إدارة العمليات المصرفية بالمصرف المركزي.

ونوهت الوزارة في منشور عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» إلى أن مرتبات شهر مارس ستكون جاهزة نهاية الأسبوع الجاري.

وحسب آخر بيانات رسمية صادرة عن المصرف المركزي، لم يجري تسجيل أية مبالغ للإنفاق على بند المرتبات خلال الفترة من الأول من يناير 2020 إلى 29 فبراير الماضي.

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وخلص اجتماع موسع عقد الأحد، في طرابلس برئاسة رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج إلى الاتفاق على تشكيل لجنة لمتابعة وضع الليبيين العالقين في الخارج بعد وقف الرحلات الجوية، وكذلك دفع رواتب شهري يناير وفبراير.

وفي السادس من مارس الماضي، أرجع وزير المالية المفوض فرج بومطاري إيقاف مرتبات يناير وفبراير الماضيين، رغم توفر موارد لدى المالية إلى رفض المصرف المركزي مقترح الوزارة خفض الترتيبات المالية إلى 40 مليار دينار للعام 2020.

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