ندوة عن «كورونا» في مستشفى الحوادث بأبوسليم

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 16 مارس 2020, 02:15 مساء
ندوة علمية حول فيروس «كورونا» في مستشفى الحوادث أبوسليم، 16 مارس 2020، (بلدية أبوسليم)

استضاف مستشفى الحوادث في أبوسليم، اليوم الإثنين، ندوة علمية لتوعية العناصر الطبية والطبية المساعدة بالمرافق الصحية في البلدية بطرق الوقاية من فيروس «كورونا» المستجد، وطريقة التعامل مع من يشتبه بإصابته.

وشهدت الندوة عرض الشروح الوافية لكيفية التعقيم الشخصي والاحترازي، واحتواء جائحة هذا الفيروس من رئيس قسم الأمراض السارية بمكتب الرعاية الصحية الأولية طرابلس محمد عبدالسلام، واختصاصية مكافحة العدوى الدكتورة فاطمة البكوش، حسب بيان بلدية أبوسليم على صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

وأمس الأحد، خاطبت وزارة الاقتصاد والصناعة في حكومة الوفاق مدير إدارة شؤون المحافظات والبلديات بوزارة الحكم المحلي وجهاز الحرس البلدي لمكافحة ظاهرة تخزين بعض السلع والعمل على وصولها للمواطن، بعدما لاحظت إقبالا كبيرا على تخزين بعض السلع مثل «الزيت والطماطم والقمح والسكر والشاي والمكرونة والكسكسي والأرز والدقيق والأجبان والحليب واللحوم بأنواعها»، إضافة إلى مواد التعقيم وكمامات الفم والأنف المعقمة وغير المعقمة.

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