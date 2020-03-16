إغلاق قاعات المناسبات والمتنزهات والمقاهي في أجدابيا

أجدابيا - بوابة الوسط: صلاح ناصف | الإثنين 16 مارس 2020, 01:21 مساء
نارجيلة تمت مصادرتها في مدينة أجدابيا. (الإنترنت).

أعلنت إدارة الدعم والدوريات التابعة للمنطقة الوسطى في مدينة أجدابيا إقفال قاعات المناسبات والمتنزهات والمقاهي كإجراء احترازي من فيروس كورونا المستجد وحفاظا على سلامة وصحة المواطنين والمقيمين بالمدينة.

وقال مكتب الإعلام التابع للإدارة إنه في إطار الوقاية من تفشي فيروس كورونا، أغلقت دوريات إدارة الدعم بالمنطقة قاعات المناسبات والمتنزهات والمقاهي في أجدابيا، وذلك تنفيذا للتعليمات الصادرة التي تحث على منع التجمعات والاختلاط، حفاظا على صحة المواطنين، حسبما جاء في بيان للمكتب عبر موقع «فيسبوك» اليوم الاثنين.

وأضاف أنه خلال اليومين الماضيين جرى مصادرة عدد من المعدات التي تستخدم في المقاهي مثل (الأرجيلة) والتحفظ عليها، مشيرا إلى أنه سيتم فرض أقسى العقوبات على كل من يخالف التعليمات الصادرة حول قفل القاعات والمتنزهات والمقاهي.

كان المركز الوطني لمكافحة الأمراض أكد  منتتصف ليل أمس الأحد أن تحليل نتائج سبع حالات اشتباه بفيروس كورونا أظهر أنها سلبية جميعا وخالية من المرض.

وأوضح أن الثماني حالات توزعت بحالتي اشتباه بمستشفى الكويفية في بنغازي، وحالتي اشتباه بمستشفى مصراتة، وحالة اشتباه بمستشفى زليتن، وحالة اشتباه بمستشفى الزاوية، وحالة اشتباه بحقل الآمال النفطي.

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