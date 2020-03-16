جنائي البريقة يضبط 6 أشخاص بحوزتهم خمور وأسلحة بيضاء

من المضبوطات التي وُجدت بحوزة المتهمين الذين أعلنت مديرية أمن الهلال النفطي ضبطهم. (بوابة الوسط)

أعلنت مديرية أمن الهلال النفطي الواقعة (80 كلم غرب مدينة أجدابيا) إلقاء القبض على ستة أشخاص في حالة سكر ظاهر وبحوزتهم خمور وأسلحة بيضاء بالمنطقة.

وقال الناطق الرسمي باسم المديرية الرائد صالحين المقريف، في تصريح إلى «بوابة الوسط»، اليوم الاثنين، إن عملية الضبط جرت بواسطة أعضاء التحري والقبض في ساعات الليل المتأخرة ضد ستة أشخاص في حالة سكر ظاهر وبحوزتهم خمور محلية الصنع وأسلحة بيضاء وذخيرة بنادق صيد.

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وبعد استكمال التحقيقات اتخذت كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيالهم، وأحالتهم إلى النيابة العامة للاختصاص.