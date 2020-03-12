ضبط تشكيل عصابي في بنغازي

مضبوطات مع المتهمين في التشكيل العصابي. (مديرية أمن بنغازي)

أعلنت مديرية أمن بنغازي، اليوم الخميس، ضبط تشكيل عصابى عقب ساعات قليلة من شكوى مواطن من تعرضه لجرائم سرقة وسطو مسلح.

وتعود الخيوط الأولى للقضية، عندما تقدم مواطن ببلاغ لدى مركز شرطة الحدائق ضد أشخاص مجهولين خطفوه وضربوه وهددوه بالقتل، وسُلب منه هاتفه ومركبته الخاصة، وفق الصفحة الرسمية للمديرية بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

وكلف البحث الجنائي بالمديرية أعضاء التحريات بالقسم بالبحث والتحري عن مركبة المواطن للتوصل إلى الأشخاص الذين ارتكبوا جريمة السرقة وتحديد مواصفاتهم.

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وتوصلت التحريات إلى أن وراء ارتكاب الواقعة شخصا، وبرصد المركبة المسلوبة، ومحاولته بيعها، جرى إعداد كمين مُحكم له، وضبط الأشخاص على متن المركبة الخاصة بالمواطن، حسب المديرية.

وخلال التفتيش، جرى ضبط (قطعتين نوع حشيش وأقراص بتريل ورمانة (هجومية)، وسلاح أبيض وأنبوبة لتعاطي المخدرات، وسلاح أبيض، ومركبة وتعريفات عسكرية مُزورة مع بيانات ورتب مختلفة وفصيلة دم مختلفة لنفس الشخص.

واعترف المتهمون بحيازتهم هذه المواد، وتعاطي المخدرات وبحيازتهم السلاح الناري والأبيض، وجرى اتخاذ كل الإجراءات القانونية وحجزهم بالحجز القانوني وعرضهم على النيابة العامة.