أكثر من 500 مسافر ليبي عالقون بمطار إسطنبول

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 15 مارس 2020, 09:13 مساء
صورة متداولة لمسافرين ليبيين عالقين بمطار إسطنبول. 15 مارس 2020. (الإنترنت)

يقبع أكثر من 500 مسافر ليبي بمطار إسطنبول، منذ ظهر اليوم الأحد في انتظار أن تقوم شركتا الخطوط الليبية والأجنحة بنقلهم إلى ليبيا.

وقال المسافر الدكتور خالد الحراري لـ«بوابة الوسط»، الأحد «الناس عالقة في مطار تركيا منذ ظهر اليوم وكان من المفترض أن تقلع طائرة الخطوط الليبية على تمام الساعة الثالثة ظهرا إلا أنها لم تأت إلى الآن العاشرة ليلا بتوقيت تركيا».

وأضاف الحراري قائلاً: «لا أحد اهتم بهم طوال الساعات الماضية وهم ينتظرون في المطار، إلا أنه منذ قليل جرى إبلاغهم عبر اللوحة الإعلانية ستكون هناك طائرة تنقلهم إلى مطار مصراتة الساعة الثالثة فجرا بتوقيت تركيا وهناك رحلة أخرى الساعة 4 فجرا ورحلة على طائرة الأجنحة».

مسافرون ليبيون عالقون منذ 12 ساعة في مطار الاسكندرية

ولفت الحراري إلى أن سبب زحام المسافرين الليبيين هو «خوفهم من فيروس كورونا ومحاولتهم العودة بشكل مفاجئ، ما جعل عدد الراغبين في العودة يبلغ أكثر من 420 شخصا تقريبًا بدون حجز مؤكد على قائمة الانتظار، بالإضافة إلى من لديهم حجز مؤكد».

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