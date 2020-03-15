حفتر يوجه بتجهيز مستشفى طوارئ بقاعدة بنينا لمواجهة «كورونا»

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 15 مارس 2020, 02:18 صباحا
القائد العام للجيش، المشير خليفة حفتر. (أرشيفية: الإنترنت).

وجه القائد العام للجيش، المشير خليفة حفتر، تعليمات مباشرة وفورية بتجهيز مستشفى طوارئ داخل نطاق قاعدة «بنينا» الجوية، على نفقة القوات المسلحة، وذلك في إطار الجهود المبذولة لمواجهة خطر فيروس «كورونا المستجد».

وقال مكتب الإعلام بالقيادة العامة في تدوينة على موقع «تويتر»، السبت، إن تجهيز المستشفى يشمل إعداد الأطقم الطبية المختصة وتدريبيها، إلى جانب الإشراف الكامل على المستشفى وتشغيله؛ لمواجهة وباء «كورونا».

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يشار إلى أن ليبيا تشهد هذه الأيام إجراءات عديدة أصدرتها حكومتا الوفاق والموقتة لمواجهة خطر تسلل فيروس «كورونا» إلى البلاد، منها تعليق الدراسة.

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