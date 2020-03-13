الحكومة الموقتة تعلن تعليق الدراسة بمختلف المراحل لمدة 15 يوما

شعار الحكومة الموقتة. (أرشيفية: الإنترنت).

أعلنت الحكومة الموقتة، اليوم الجمعة، تعليق الدراسة في مختلف المراحل التعليمية لمدة 15 يوما، ضمن خطتها لمجابهة انتشار فيروس «كورونا المستجد وضمان عدم وصوله إلى ليبيا».

وأوضحت الحكومة الموقتة عبر صفحتها على «فيسبوك» أن هذا الإجراء يأتي ضمن تعليمات رئيس الحكومة عبدالله الثني وخطة الطوارئ الصحية التي وضعها وزير التعليم، فوزي بومريز، بعد التشاور مع وزير الصحة سعد عقوب.

وأكدت الحكومة الموقتة أن «الوضع تحت السيطرة وأن ليبيا لم تسجل أي حالة إصابة بالمرض»، موضحة أن «الإجراءات المتخذة احترازية لمنع وصول المرض إلى ليبيا».