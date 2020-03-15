جامعة سرت تعقد الاجتماع التحضيري الأول لمؤتمر سرطان الثدي

سرت - بوابة الوسط: محمود الصلاحي | الأحد 15 مارس 2020, 01:10 صباحا
مقر جامعة سرت. (أرشيفية: الإنترنت).

نظمت جامعة سرت، السبت، الاجتماع التحضيري الأول للمؤتمر الليبي الثالث لسرطان الثدي، المزمع عقده نهاية أكتوبر المقبل، برعاية الجامعة ومستشفى «ابن سينا» التعليمي.

وترأس الاجتماع، الذي عُـقد بكلية الطب البشري بجامعة سرت، الكاتب العام بالجامعة الدكتور عبد الله امهلهل، بحضور عميد كلية الطب البشري بالجامعة فتحي الكاسح، وعميد كلية الآداب، ومديرة مكتب الشؤون الاجتماعية بالمدينة، وعدد من المختصين في مجال الصحة بمستشفى «ابن سينا» والخدمات الصحية ومركز سرت لعلاج الأورام.

اقرأ أيضًا.. «ماراثون وردي» لمكافحة سرطان الثدي في بنغازي

ويأتي الاجتماع في إطار دعم مركز علاج مرضى الأورام بمدينة سرت، الذي وصل عددهم إلى أكثر 500 مريض ومريضة، ودراسة العوامل النفسية والاجتماعية لهؤلاء المرضى، وذلك حسب تصريح عميد كلية الطب البشري بسرت الدكتور فتحي الكاسح إلى «بوابة الوسط».

وأشار الكاسح إلى أن هذا الاجتماع يأتي في إطار التحضيرات للمؤتمر الليبي الثالث لسرطان الثدي، الذي يهتم بالعوامل المسببة لسرطان الثدي والطرق المبكرة للكشف عنه وأساليب العلاج، لافتًا إلى أن الاجتماع أسفر عن تشكيل عدة لجان منها العلمية والإعلامية.

ويشارك في المؤتمر الليبي الثالث لسرطات الثدي عدد كبير من الأطباء الليبيين المتخصصين فى علاج هذا النوع من السرطان من مراكز علاج الأورام بطرابلس وبنغازي وسرت ومصراتة وصبراتة، إلى جانب أطباء ليبيين بالخارج، حسب تصريح الكاسح.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

وباء كورونا يحول مدريد الإسبانية إلى مدينة أشباح كغيرها من المدن الأوروبية
دولى
بالصور.. مهرجان يوم الزي الليبي الوطني في سبها
ليبيا
مشاهير طالهم وباء «كورونا»
منوعات
«داخلية الموقتة»: إخضاع جميع القادمين إلى ليبيا لحجر صحي مدته أسبوعان
ليبيا
«داخلية الموقتة»: منع المواطنين من التزود بالوقود بأنفسهم تحسبا لـ«كورونا»
ليبيا
تعليق صلاة الجماعة في الكويت والآذان بصيغة «صلوا في بيوتكم» (فيديو)
عربى
إيران تغلق المتاجر والشوارع لاحتواء «كورونا» المستجد
دولى
تعليق صلاة الجماعة في تونس وإغلاق الحدود البحرية ضمن إجراءات لمواجهة «كورونا»
عربى
المؤسسة الوطنية تعلن عن تدابير تقشفية نتيجة استمرار إغلاق المنشآت النفطية
ليبيا
«الصحة العالمية»: أوروبا باتت «البؤرة الجديدة» لوباء «كورونا»
دولى
دراسة أوروبية لإنشاء صندوق أسهم مخصص للشركات الصغيرة والمتوسطة بقطاع البناء ...
ليبيا
غسان سلامة يطلع وزير الشؤون الخارجية التونسي على جهوده في حل الأزمة الليبية
ليبيا
 المزيد من ليبيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

«كوفيد 19».. ناقل العدوى الفائق وهم أم واقع؟ وماذا فعلت «المريضة 31»؟