مستشفى قورينا التعليمي يرفع حالة الطوارئ

البيضاء - بوابة الوسط: يزيد الحبل | السبت 14 مارس 2020, 10:49 مساء
مستشفى قورينا التعليمي بمدينة شحات . (أرشيفية: بوابة الوسط)

أصدرت إدارة مستشفى قورينا التعليمي، اليوم السبت، تعليماتها لكافة الأقسام الطبية برفع حالة الطوارئ.

وأوضح عضو المكتب الإعلامي محمد أبوعجيلة، في تصريحات إلى «بوابة الوسط»، أن رفع حالة الطوارئ جاء تحسبًا لأي طارئ، ووفق لما تقتضيه المصلحة العامة، داعيًا كافة العناصر الطبية والطبية المساعدة باتخاذ كافة الإجراءات الصحية الوقائية أثناء قيامهم بواجبهم الوطني والإنساني.

وأضاف أن الطاقم الطبي يعمل وفق الإمكانيات المتوفرة، حيث ينقصها بعض المستلزمات الطبية الضرورية وعلى رأسها الكمامة الطبية N90.

يٌشار إلى أن وزير الصحة بالحكومة الموقتة، الدكتور سعد عقوب، دعا المواطنين والجهات العامة والخاصة، لوقف كل المعارض الثقافية ومنع إقامة المناسبات الرسمية أو الاجتماعية التي يزيد فيها عدد الحضور على 50 شخصاً، تجنباً لتوفير أسباب العدوى بفيروس «كورونا» المستجد بين الأشخاص الموجودين.

وبحسب بيان للوزارة، الجمعة، فإن التحذير يشمل الملاعب الرياضية والمقاهي بكل البلديات، خصوصا مع تغير المناخ بين فصل الشتاء والصيف، بالإضافة إلى تجنب المصافحة لأنها من أكثر أسباب انتقال عدوى الفيروس، مطالبا المواطنين بتجنب الاحتكاك مع أعداد كبيرة.

فيما قامت الحكومة الموقتة، بتعليق الدراسة في مختلف المراحل التعليمية لمدة 15 يوما، ضمن خطتها لمجابهة انتشار فيروس «كورونا المستجد وضمان عدم وصوله إلى ليبيا».

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