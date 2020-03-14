عقوب: إجراءات الكشف عن فيروس كورونا تتم داخل ليبيا

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 14 مارس 2020, 04:30 مساء

قال وزير الصحة بالحكومة الموقتة الدكتور سعد عقوب، إن الإجراءات المخبرية للكشف على حالات الاشتباه بالإصابة بفيروس «كورونا» تجرى داخل ليبيا، من خلال جهاز بمستشفى الكويفية.

وأوضح عقوب، في مؤتمر صحفي اليوم، أن وزارة الصحة قررت دفع «مبالغ مجزية» للعاملين بغرف العناية والحجر الصحي، نظرًا للمخاطر التي يتعرضون لها.

عقوب: رصد 3 حالات اشتباه بفيروس «كورونا» من مصر وإيران وأوروبا

وكشف عقوب، رصد ثلاث حالات اشتباه بالإصابة بفيروس «كورونا» من مصر وإيران وإحدى الدول الأوروبية، موضحًا أن الحالات الثلاث تخضع حاليًا للفحوصات.

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