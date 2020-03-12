مندوبة واشنطن لدى الأمم المتحدة: أجزاء من أفريقيا تواجه تهديدًا إرهابيًّا متزايدًا

المندوبة الأميركية لدى الأمم المتحدة كيلي كرافت. (أرشيفية: فرانس برس)

قالت مندوبة واشنطن الجديدة لدى الأمم المتحدة، السفيرة كيلي كرافت، إن أجزاء من أفريقيا تواجه تهديدًا إرهابيًّا متزايدًا من الجماعات التي تستهدف المدنيين الأبرياء، وتختطف الأجانب، وتقوض الحكومات الشرعية.



وأضافت في تغريدة عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»: «يجب على المجتمع العالمي العمل معا للتصدي لهذا التهديد والقضاء على الظروف المؤدية إلى انتشار الإرهاب».



وفي نوفمبر الماضي، قالت كرافت، إن دعم الاتحاد الأفريقي، سيكون حاسما لوقف التدفق غير المشروع للأسلحة في ليبيا. ودعت إلى التقيد الصارم للاتحاد الأفريقي بمبادئ الأمم المتحدة بشأن التمويل وتقاسم الأعباء ومعايير عمليات حفظ السلام.