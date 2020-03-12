مندوبة واشنطن لدى الأمم المتحدة: أجزاء من أفريقيا تواجه تهديدًا إرهابيًّا متزايدًا

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 12 مارس 2020, 01:23 مساء
المندوبة الأميركية لدى الأمم المتحدة كيلي كرافت. (أرشيفية: فرانس برس)

قالت مندوبة واشنطن الجديدة لدى الأمم المتحدة، السفيرة كيلي كرافت، إن أجزاء من أفريقيا تواجه تهديدًا إرهابيًّا متزايدًا من الجماعات التي تستهدف المدنيين الأبرياء، وتختطف الأجانب، وتقوض الحكومات الشرعية.

وأضافت في تغريدة عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»: «يجب على المجتمع العالمي العمل معا للتصدي لهذا التهديد والقضاء على الظروف المؤدية إلى انتشار الإرهاب».

وفي نوفمبر الماضي، قالت كرافت، إن دعم الاتحاد الأفريقي، سيكون حاسما لوقف التدفق غير المشروع للأسلحة في ليبيا. ودعت إلى التقيد الصارم للاتحاد الأفريقي بمبادئ الأمم المتحدة بشأن التمويل وتقاسم الأعباء ومعايير عمليات حفظ السلام.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

ليفربول يودع دوري الأبطال بعد سقوط جديد أمام أتلتيكو مدريد
رياضة عالمية
«الصحة العالمية» تصنف فيروس كورونا المستجد «جائحة»
دولى
خبراء أميركيون يشاركون في التحقيق بمحاولة اغتيال رئيس الوزراء السوداني
دولى
ترامب يبدي استعداده للخضوع لفحص «كورونا»
دولى
ميركل لحفتر: وقف إطلاق النار وإحراز تقدم في العملية السياسية ضروريان
ليبيا
مؤسسة النفط تعبر عن قلقها «الشديد» من نقص محتمل في الوقود خلال الأيام القادمة
ليبيا
نصائح «الصحة العالمية» لحماية الطلاب والأطفال في ليبيا من فيروس «كورونا»
ليبيا
«المركزي» في بنغازي: لا علاقة لنا بمرتبات العاملين بالدولة وعلى «الموقتة» البحث ...
ليبيا
«مالية الوفاق» تتوقع تراجع الاحتياطي إلى 63 مليار دولار إذا استمر إقفال النفط ...
ليبيا
الاتحاد الأوروبي: 200 ألف فتاة وامرأة نزحن بسبب النزاع في ليبيا
ليبيا
البعثة الأوروبية تسلط الضوء على رحلة خمس ليبيات «نحو الحرية في بلد تنخره الحرب»
ليبيا
«التهريب» يفاقم أزمات النفط الليبي
ليبيا
 المزيد من ليبيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

4 نصائح تحميك من الزهايمر