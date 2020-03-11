عقيلة صالح يستقبل وفدا من مركز الحوار الإنساني بجنيف

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 11 مارس 2020, 11:29 مساء
جانب من استقبال عقيلة صالح لوفد مركز الحوار الإنساني، 11 مارس 2020. (مجلس النواب)

استقبل رئيس مجلس النواب، المستشار عقيلة صالح، اليوم الأربعاء، بمقر إقامته في مدينة القبة، وفدًا من مركز الحوار الإنساني بجنيف، برئاسة مدير مكتب الشرق الأوسط .

وأكد عقيلة صالح للوفد ضرورة عمل البعثة الأممية ضمن الثوابت الوطنية للوصول إلى اتفاق ينهي الأزمة الليبية، لافتًا إلى أنه من أهم هذه الثوابت، أن مجلس النواب هو «الجسم الشرعي الوحيد الممثل لإرادة الشعب الليبي وهو من يختار ممثليه في أي حوار سياسي ويجب أن لا تفرض على الشعب الليبي سلطة من خارج البلاد»، وذلك حسب بيان لمجلس النواب.

اقرأ أيضا مجلس النواب يناقش تداعيات المسار السياسي في جلسة الإثنين في بنغازي

وشدد صالح على ضرورة توزيع الإيرادات النفطية على كافة الليبيين بالتساوي، لافتًا إلى أن تسخير تلك الإيرادات من قبل مصرف ليبيا المركزي الموجود بطرابلس لـ«جلب المرتزقة وشراء الأسلحة والصرف على الميليشيات» أمر يتطلب الوقوف عنده ومعالجته.

جانب من استقبال عقيلة صالح لوفد مركز الحوار الإنساني، 11 مارس 2020. (مجلس النواب)
جانب من استقبال عقيلة صالح لوفد مركز الحوار الإنساني، 11 مارس 2020. (مجلس النواب)
 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

«الصحة العالمية» تصنف فيروس كورونا المستجد «جائحة»
دولى
خبراء أميركيون يشاركون في التحقيق بمحاولة اغتيال رئيس الوزراء السوداني
دولى
ليفربول يستقبل أتلتيكو مدريد في معركة دوري الأبطال.. الأربعاء
رياضة عالمية
تركيا تسجل أول إصابة بفيروس «كورونا»
دولى
ترامب يبدي استعداده للخضوع لفحص «كورونا»
دولى
رئيس جنوب أفريقيا يحبذ أن يكون المبعوث الأممي الجديد من أفريقيا.. ويقبل دعوة ...
ليبيا
ميركل لحفتر: وقف إطلاق النار وإحراز تقدم في العملية السياسية ضروريان
ليبيا
«أرامكو» السعودية تعتزم زيادة إنتاجها إلى 12.3 مليون برميل يوميا في أبريل
اقتصاد
مؤسسة النفط تعبر عن قلقها «الشديد» من نقص محتمل في الوقود خلال الأيام القادمة
ليبيا
5 ليبيين في اختبارات احترافية بإسبانيا
رياضة محلية
«المالية الروسية»: يمكننا التكيف مع أسعار النفط حتى 25 دولارا للبرميل لفترة 10 ...
اقتصاد
تفاصيل محاولة اغتيال رئيس الوزراء السوداني.. وأول تعليق لحمدوك عقب نجاته
دولى
 المزيد من ليبيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

4 نصائح تحميك من الزهايمر