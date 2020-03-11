عقيلة صالح يستقبل وفدا من مركز الحوار الإنساني بجنيف

جانب من استقبال عقيلة صالح لوفد مركز الحوار الإنساني، 11 مارس 2020. (مجلس النواب)

استقبل رئيس مجلس النواب، المستشار عقيلة صالح، اليوم الأربعاء، بمقر إقامته في مدينة القبة، وفدًا من مركز الحوار الإنساني بجنيف، برئاسة مدير مكتب الشرق الأوسط .

وأكد عقيلة صالح للوفد ضرورة عمل البعثة الأممية ضمن الثوابت الوطنية للوصول إلى اتفاق ينهي الأزمة الليبية، لافتًا إلى أنه من أهم هذه الثوابت، أن مجلس النواب هو «الجسم الشرعي الوحيد الممثل لإرادة الشعب الليبي وهو من يختار ممثليه في أي حوار سياسي ويجب أن لا تفرض على الشعب الليبي سلطة من خارج البلاد»، وذلك حسب بيان لمجلس النواب.

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وشدد صالح على ضرورة توزيع الإيرادات النفطية على كافة الليبيين بالتساوي، لافتًا إلى أن تسخير تلك الإيرادات من قبل مصرف ليبيا المركزي الموجود بطرابلس لـ«جلب المرتزقة وشراء الأسلحة والصرف على الميليشيات» أمر يتطلب الوقوف عنده ومعالجته.

جانب من استقبال عقيلة صالح لوفد مركز الحوار الإنساني، 11 مارس 2020. (مجلس النواب)

جانب من استقبال عقيلة صالح لوفد مركز الحوار الإنساني، 11 مارس 2020. (مجلس النواب)