مجلس النواب يناقش تداعيات المسار السياسي في جلسة الإثنين في بنغازي

القاهرة - بوابة الوسط | الجمعة 28 فبراير 2020, 12:16 صباحا
رئيس مجلس النواب عقيلة صالح، (أرشيفية: رويترز)

دعا رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح، في وقت متأخر الخميس، أعضاء المجلس لحضور الجلسة الرسمية التي ستعقد الإثنين المقبل الموافق 2 مارس في مدينة بنغازي.

وقال بيان صادر عن المجلس إن الجلسة ستناقش تداعيات المسار السياسي للحوار الليبي الذي ترعاه الأمم المتحدة و«تجاوزات البعثة الأممية تجاه السلطات الشرعية الممثلة لإرادة الشعب الليبي».

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يشار إلى أن اجتماعات المسار السياسي للحوار الليبي انطلقت الأربعاء الماضي، بمقر الأمم المتحدة في جنيف، وذلك رغم إعلان مجلسي النواب والأعلى للدولة تعليق مشاركتهما بها.

وانطلقت الاجتماعات بمشاركة نواب من طبرق وطرابلس، وذلك رغم إعلان الناطق باسم مجلس النواب عبدالله بليحق، إن المجلس غير مشارك في اجتماعات المسار السياسي، حيث حضر من مجلس النواب في طبرق كل من يوسف الفرجاني وعلي كشير وعبدالسلام سها.

كما حضر من النواب المجتمعين في طرابلس، عبد القادر حسن وعائشة الشلابي ومحمد الرعيض وعمر قرميد، وذلك إلى جانب شخصيات مستقلة وسياسية بينها، فتحي باشاغا وزير الداخلية بحكومة الوفاق وعبدالرحمن السويحلي عضو المجلس الأعلى للدولة وعبدالله عثمان مستقل وعبد المجيد سيف النصر سفير ليبيا لدى المغرب، ومبروكة القماطي، مستقلة. 

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