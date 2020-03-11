«الأرصاد» يحذر من هبوب رياح قوية على ساحل بنغازي

حذر المركز الوطني للأرصاد الجوية من هبوب رياح شمالية غربية نشطة إلى قوية على ساحل بنغازي، تصل سرعتها إلى 25 عقدة.

وتبدأ صلاحية التحذير من الخامسة صباح اليوم الأربعاء بالتوقيت المحلي إلى الثالثة صباح غد الخميس، حسبما جاء في بيان صادر عن المركز.

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وكان المركز قال في نشرته الجوية الصادرة اليوم إنه من المحتمل سقوط أمطار غزيرة على مناطق: الجفرة، والفقهاء، والهروج، والسرير، وتازربو، وهو ما يتسبب في جريان بعض الأودية المحلية، اليوم، كما أنه من المتوقع نشاط الرياح الشمالية بداية من مساء غد على مناطق الشمال الشرقي.

ونبه المركز بضرورة توخي الحذر من ظهور ضباب آخر الليل وصباح غد على مناطق الشمال الغربي، خصوصا في المناطق الجبلية.