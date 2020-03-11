«الأرصاد»: أمطار غزيرة على خمس مناطق وتحذيرات من طقس الشمال الغربي

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية سقوط أمطار على شمال ليبيا، الأربعاء، على أن تكون غزيرة على مناطق: الجفرة، والفقها، والهروج، والسرير، وتازربو، وهو ما يتسبب في جريان بعض الأودية المحلية.

ومن المتوقع هبوب رياح نشطة على بعض مناطق الجنوب تتسبب في إثارة الأتربة والرمال، وتنشط الرياح الشمالية بداية من مساء غد الخميس على مناطق الشمال الشرقي.

ونبه المركز بضرورة توخي الحذر من ظهور ضباب آخر الليل وصباح غد على مناطق الشمال الغربي، خصوصا في المناطق الجبلية.

ويتوقع أن تبدأ السحب الممطرة تدريجيا بالانقشاع بداية من غد على أغلب مناطق غرب ليبيا؛ في حين تتراوح درجات الحرارة المتوقع تسجيلها اليوم على مناطق الشمال تتراوح ما بين 11 و17 درجة، وبين 20 و23 درجة على باقي المناطق، فيما تسجل الكفرة 29 درجة.

صورة بالأقمار الصناعية للسحب الممطرة عند الساعة 11:15 صباحا، 11 مارس 2020 (الإنترنت).